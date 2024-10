Cna a sostegno dei giovani imprenditori

E’ stato partecipato l’evento formativo ’Cesenatico Stand Up’, organizzato da Cna Forlì-Cesena, che si è tenuto all’Approdo Mediterraneo di Cesenatico. Circa 30 persone residenti in zona e nei comuni limitrofi hanno preso parte all’incontro per ascoltare i preziosi consigli degli esperti, desiderosi di trasformare le proprie idee in realtà imprenditoriali. L’evento ha offerto la possibilità di fare networking, confrontarsi con esperti del settore e di conoscere le opportunità che il territorio cesenaticense offre alle nuove imprese. Dopo i saluti iniziali di Laura Navacchia, responsabile Cna Area Est Romagna, Josep Ejarque di F Tourism & Marketing ha delineato le strategie di marketing più efficaci da adottare per seguire le esigenze di mercato nel territorio. Azzurra Alexiadis e Anna Budini, di Living Cesenatico hanno fornito consigli utili per comunicare al meglio il proprio brand, mentre Roberta Ricci, responsabile dell’ufficio bandi di Cna Forlì-Cesena, ha approfondito le opportunità di finanziamento dedicate all’avvio di una nuova impresa; Gloria Campanini, di Cna Formazione Emilia-Romagna ha presentato un nuovo corso gratuito dedicato agli aspiranti imprenditori che partirà a novembre. Per coloro che non hanno potuto partecipare all’incontro si ricorda che gli uffici del Servizio Creaimpresa Cna del territorio sono disponibili per tutte le pratiche burocratiche e autorizzazioni.