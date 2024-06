Colazione con chef Gorini e poi escursione tra la natura

Coinvolgente esperienza tra natura, buon cibo e avventura. Oggi evento gustoso al Rifugio Trappisa di Sotto, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna. Una colazione da gourmet e palati sopraffini immersi nella straordinaria natura del crinale tosco-romagnolo, curata dal maestro chef Gianluca Gorini del Ristorante Stellato "daGorini" di San Piero in Bagno. Un’occasione unica per assaporare i profumi e i sapori della terra in un ambiente verde e rilassante, rendendo il risveglio ancora più speciale. Poi dopo la colazione, ci sarà la possibilità di unirsi a un trekking organizzato. I partecipanti possono, infatti, pernottare al rifugio e svegliarsi con i profumi della cucina di Gianluca Gorini. In alternativa, è possibile arrivare la mattina dalle 9 alle 11, per gustare le deliziose proposte dello chef, dolci e salate. La colazione sarà distribuita in cassette che potranno essere gustate nel prato o nel bosco. Le proposte culinarie saranno legate alla vita di chi un tempo abitava questi luoghi. Per l’escursione a piedi, alle 11, dopo la colazione, partirà un trekking diretto dalla guida Aigae Marcello Fedi. L’escursione si snoderà per una lunghezza di 10 chilometri, con difficoltà media, per una durata di 6 ore.

Gilberto Mosconi