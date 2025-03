"Commissariato, va salvata la centrale operativa"

"Il governo eviti la chiusura della sala operativa del Commissariato di Cesena". A chiedere un intervento della Regione sul governo è, con un’interrogazione, Francesca Lucchi (Pd) che ricorda come "secondo quanto riportato dal sindacato autonomo di polizia Sap, vi sarebbe l’ipotesi di una chiusura della sala operativa, con conseguente trasferimento della gestione degli interventi alla centrale di Forlì. Tutto questo rappresenterebbe un significativo ridimensionamento del servizio, incidendo negativamente sulla sicurezza dei cittadini e sulla capacità di risposta alle emergenze perché la gestione centralizzata delle operazioni da Forlì potrebbe comportare un allungamento dei tempi di intervento e una minore efficienza nella gestione delle emergenze locali".

Da qui l’atto ispettivo presentato dalla consigliera regionale per chiedere alla giunta di “attivarsi per garantire il mantenimento e il potenziamento dei presidi di sicurezza sul territorio, con particolare attenzione ai Comuni capoluogo che sono un punto di riferimento per il comprensorio e per chiedere quali misure ritenga necessarie per evitare che eventuali ridimensionamenti dei servizi pubblici compromettano la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini".