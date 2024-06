Comunità energetica rinnovabile,. Sogliano ha approvato lo statuto

Il consiglio comunale ha approvato lo Statuto della Comunità Energetica Rinnovabile di Sogliano al Rubicone. Lo studio di fattibilità per la Cer di Sogliano è stato ammesso al finanziamento del Bando Regionale "Pr Fesr 2021-2027: bando per il sostegno allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili. Con il supporto di Sistema Iniziative Locali s.p.a, l’Amministrazione ha sviluppato il progetto di fattibilità, definendo la forma aggregativa più idonea e predisponendo lo statuto della Cer. Successivamente, è stata lanciata una campagna per raccogliere manifestazioni di interesse tramite canali istituzionali, social e quotidiani, che ha già visto l’adesione di 12 soggetti interessati alla costituzione della Cer. Il progetto è stato presentato durante un incontro pubblico il 28 maggio scorso. L’Amministrazione comunale e la Cer non appena costituita continueranno a raccogliere adesioni di cittadini, piccole e medie imprese e enti del terzo settore (Ets) interessati a partecipare alla Cer, che per sua natura è sempre aperta a nuovi membri. Ha detto Tania Bocchini, sindaca di Sogliano: "Il progetto mira a promuovere l’uso delle energie rinnovabili, offrendo benefici economici e sociali alla comunità locale. L’obiettivo è incentivare una cultura energetica sostenibile e partecipativa, offrendo risparmi agli utenti, impatti ambientali positivi e benefici per la rete di distribuzione. L’amministrazione comunale invita cittadini, imprese e enti a partecipare a questa iniziativa, che rappresenta un passo verso un futuro sostenibile ed energeticamente autonomo. Per ulteriori informazioni e per aderire si possono contattare gli uffici comunali".

Ermanno Pasolini