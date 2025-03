Con Ribalta Marea è già estate

In vista della stagione estiva, in riviera sono già stati fissati i primi appuntamento dell’edizione 2025 di Ribalta Marea, la rassegna che si tiene nel Teatro all’Aperto di Largo Cappuccini, che tornerà ad essere allestito nel giardino dell’ex scuola elementare di via Saffi, dopo i lavori di ristrutturazione dell’immobile. Vincenzo Schettini con lo spettacolo "Fisica che ci piace - la fisica dell’estate" inaugurerà il cartellone il 19 giugno alle 21. Insegnante, musicista, youtuber e tiktoker, Schettini è un vero e proprio "one man show", il quale accompagnerà gli spettatori in una lezione coinvolgente, accessibile e fresca, dove non mancheranno spunti di riflessione. La sera del 23 luglio, sempre alle 21, il palco sarà di un altro fenomeno della rete. Edoardo Prati presenterà infatti "Come è profondo il mare", raccontando i versi più evocativi della letteratura. Prati ha solo 21 anni e riscopre il potere antico e affascinante del "narrare storie"; che sono storie di mare e di sogni, dove il viaggio diventa occasione di scoperta di sé. Il 6 agosto sarà la volta di Andrea Pennacchi con "Pojana e i suoi fratelli". Il personaggio di Pojana è nato dalla necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. Ed eccolo qui, Franco Ford detto il Pojana, a raccontare storie con un po’ di verità e un po’ di falsità mescolate, per guardarsi allo specchio. Le prevendite di questi tre spettacoli saranno online già da domani, lunedì 24 marzo, su vivaticket. Il prezzo del singolo biglietto di ingresso è 20 euro più i diritti di prevendita in platea e di 15 euro sempre più prevendita in tribuna non numerata. Questi tre eventi sono allestiti in collaborazione con Sillaba.

L’assessore alla Cultura del Comune di Cesenatico Emanuela Pedulli, interviene così: "Questa estate torneremo alle origini, con gli spettacoli nel palco di Largo Cappuccini; prossimamente sveleremo altri appuntamenti al Teatro all’Aperto, ma è già chiaro che, con queste anteprime, poniamo l’attenzione su eventi culturali al passo coi tempi e moderni, in grado di abbracciare un vasto pubblico". In agosto è confermato invece il JuJu Memorial che, come da tradizione, sarà in piazza Spose dei Marinai, per ricordare il grande Giulio Capiozzo, in una serata evento di grande musica organizzata dal figlio Chicco Capiozzo. Le persone interessate possono avere informazioni su internet cliccando teatrocomunalecesenatico.it, inviando una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it, telefonando allo 0547 79274 negli orari di ufficio, oppure recandosi all’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini, sul porto canale dove c’è il Museo della Marineria.

Giacomo Mascellani