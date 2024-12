Con un 4 stella vince oltre 21mila euro

C’è una famiglia di Cesenatico che ha iniziato decisamente bene il mese di dicembre. Nella tabaccheria e ricevitoria Valdifiori situata al civico 33 di via Caboto, nella zona di Ponente, un fortunato giocatore ha centrato un 4 "stella" al concorso del SuperEnalotto, che gli ha consentito di incassare oltre 21mila euro, per la precisione 21.219. Il fortunato in una schedina da 3 euro ha azzeccato quattro dei sei numeri estratti, più il numero Superstar. "Non possiamo dire chi sia il fortunato – dicono in tabaccheria – ma possiamo dire che si tratta di un uomo residente in zona, è una brava persona e noi siamo felici per lui. Il fortunato ha acquistato una schedina dei ’fortunelli’, cioè una di quelle che facciamo direttamente noi al computer".