Condannato per furti, rapine e altri reati: 54enne va in carcere

I carabinieri della compagnia di Cesenatico hanno arrestato un 54enne su disposizione della Procura presso la Corte d’Appello di Bologna. L’uomo deve scontare 6 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione, oltre al pagamento di 2.259 euro. Il 54enne è stato condannato dal Tribunale di Forlì-Cesena per rapina, furto, furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati commessi tra Cesena e Cesenatico fino al novembre 2023, quando fu arrestato per una tentata rapina aggravata. Ora è in carcere a Forlì.