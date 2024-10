Confartigianato, vertice con i neo eletti sindaci

Confartigianato Cesena e neo sindaci della Valle del Savio a confronto. I primi cittadini che hanno partecipato a questo primo vertice sono quelli di Bagno di Romagna Enrico Spighi (eletto 2024), di Sarsina Enrico Cangini (2023), di Mercato Saraceno Monica Rossi (2024). Il sindaco di Verghereto, Enrico Salvi, è stato eletto nel 2020 e quel Comune andrà alle urne nel 2025. Vertice, di una prima serie, che si allungherà per tutto il mandato amministrativo fra il neo-comitato comunale di Confartigianato, appena insediato, con i neo sindaci della Vallata con i quali si è strutturato un dialogo con domande e sollecitazioni anche sui sogni nel cassetto dei primi cittadini. Per il sindaco di Bagno, Spighi, sono le terme pubbliche (S.Agnese, a Bagno) per quello di Sarsina, Cangini, il lago di Quarto riportato agli antichi splendori, per la sindaca di Mercato, Rossi, il restyling dei 19 cimiteri comunali, che versano in uno stato di degrado. "L’occasione è stata fortemente voluta da Confartigianato – afferma il presidente Claudio Alessandrini – per confermare e rinnovare confronto e discussione sui temi che interessano questi territori. Sono stati presi in esame la crisi del commercio, la pesantissima burocrazia e la stretta creditizia e ci si è concentrati sulla ricostruzione del post alluvione e sulla stato delle numerose frane, con un confronto sui finanziamenti divisi tra quelli di somma urgenza e i piani speciali di ristrutturazione. La serata è stata, altresì, ricca di spunti, e grande rilievo ha avuto il tema della patente a punti nei cantieri edili, in cui è stato rimarcato ai sindaci che la normativa non deve essere penalizzante per le imprese e mirare a migliorare la sicurezza del lavoro". "Altro tema centrale dell’incontro – prosegue Alessandrini – è stato l’analisi dello stato dell’arte dei lavori sul viadotto Puleto, in E45, tra Pieve Santo Stefano e Verghereto. La discussione è stata animata dalla volontà unanime di sollecitare gli organi competenti a tenere vivo l’interesse su questa questione centrale, che rischia di andare in secondo piano. Ma l’inverno è alle porte e si potrebbe rischiare di nuovo di dividere l’Italia in due, in termini di viabilità". Nell’occasione Confartigianato ha presentato il convegno, in collaborazione con la Bcc di Sarsina, sulla scuola finanziaria per imprenditori e sulle nuove procedure e logiche sui finanziamenti bancari, che si terrà a San Piero in Bagno il 30 ottobre.

Gilberto Mosconi