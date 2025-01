Contributo fino a 40mila euro per chi compra la prima casa

Il Comune di Sogliano al Rubicone presenta il nuovo Regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto per la prima casa, che entrerà in vigore dal 15 gennaio. Un’iniziativa che punta a sostenere le famiglie, incentivare la residenzialità e promuovere il recupero del patrimonio edilizio sul territorio comunale. Dice Marco Brigliadori assessore allo sviluppo economico: "Questo regolamento rappresenta un passo concreto verso il sostegno alla stabilità abitativa e alla valorizzazione del nostro territorio. Abbiamo voluto creare uno strumento inclusivo, capace di rispondere alle diverse esigenze dei cittadini, favorendo l’accesso alla prima casa e incentivando il recupero degli immobili esistenti". La sindaca Tania Bocchini ha espresso il suo pieno supporto: "Questo Regolamento rappresenta un passo concreto per sostenere chi sceglie di vivere e costruire il proprio futuro a Sogliano, costruendo o recuperando una casa. Non ci fermiamo qui: seguiranno politiche attive per agevolare l’abitare in locazione e l’abitare temporaneo. La nostra visione è chiara: fare della residenzialità una leva per il rilancio del nostro territorio, un luogo dove vivere bene, crescere e sentirsi parte di una comunità che guarda al futuro con fiducia". Il nuovo Regolamento comunale per la concessione di contributi a fondo perduto per la prima casa, emanato dal Comune di Sogliano al Rubicone, è finalizzato a incentivare l’acquisto, la costruzione e il recupero della prima casa. Il regolamento prevede un massimale di spesa di 200mila euro per ciascuna iniziativa, calcolato in base alle spese ammissibili, con un contributo erogabile di massimo 40mila euro.

e.p.