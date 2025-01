Contributo per le edicole

Il Comune sostiene le edicole con 15mila euro, considerando queste attività nei chioschi un punto di aggregazione ed un presidio anche come riferimento culturale. Il contributo è a fondo perduto va da un minimo di 500 euro fino ad un massimo di 2.000 euro, che verrà stabilito in base al numero di domande ammesse. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13 di mercoledì 5 febbraio, utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune di Cesenatico e spedendo la documentazione via pec a cesenatico@cert.provincia.fc.it. Le imprese richiedenti devono essere attive alla data di pubblicazione dell’avviso.