Cook Academy Tv. Arriva Justine Mattera

Sono in corso di registrazione le 30 puntate di Cook Academy Tv, il format dedicato alla cucina, alla realizzazione di ricette e ai consigli dei professionisti del settore, che viene trasmesso da 12 anni attraverso un circuito di emittenti private a coprire tutto il territorio nazionale e online. A produrre la trasmissione che andrà in onda, in contemporanea, il giovedì alle 20.25, a partire dal 22 febbraio è Expì, un’impresa locale e tutta femminile, con sede operativa in via Leopoldo Lucchi, nel complesso Montefiore, creatrice di progetti ed eventi per promuovere il comparto agroalimentare, derivazione dell’agenzia di comunicazione Pubblisole. Dunque, non una competizione tra chef, ma un programma che insegna preparazioni culinarie, favorisce sane abitudini a tavola e valorizza le eccellenze e la qualità in termini di persone e prodotti.

Tra le novità della nuova edizione, la presenza della show girl Justin Mattera, ospite fissa del programma con vari compiti a partire da quello di inviata speciale: "Andrò – dice – presso aziende e realtà di questa bella terra, rappresentative della salute, del benessere e della bellezza. Io pratico il triathlon e per l’attenzione alla mia salute, ma anche in famiglia, cerco di proporre cibi che fanno bene, ma, avendo due figli adolescenti, che risultino anche gradevoli al palato". Mattera inoltre, in studio intervisterà personalità rappresentative del mondo sportivo e delle aziende partner. Personaggio imprescindibile fin dalla prima edizione è la "padrona di casa", Cristina Lunardini, "zia Cri", ospite fissa di trasmissioni su Rai Uno dedicate al cibo e condotte da Antonella Clerici. Sarà la chef riminese a preparare ricette innovative, non complicate e soprattutto sane. "Ma – sottolinea- con tutto il rispetto per le culture di altri Paesi, l’innovazione non contempla l’impiego di farine derivate da insetti o lo stravolgimento delle nostre abitudini alimentari". Dal canto suo, la medico-nutrizionista Sara Biondi, illustrerà proprietà nutritive e valori energetici degli ingredienti impiegati. Passa davanti alle telecamere Claudia D’Angelo, fino ad oggi "solo" regista del programma, cui spetta il compito di intervistare gli ospiti e di fare da collante tra i vari momenti dello show. "L’ospite della prima puntata - anticipa Rita Cicognani, amministratrice dell’Impresa Expì -, è lo chef stellato Giuseppe Biuso, alla guida del ristorante Vite di San Patrignano, già titolare del ristorante stellato Michelin "Il cappero" di Vulcano". Altra novità è la distribuzione di Cook Academy tv sul canale Italia 71 del digitale terrestre. La trasmissione andrà anche in onda sul canale 518 di Sky; su un circuito di emittenti tv e online su www.teleromagna.it.