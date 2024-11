Coppa, bianconere fuori. Ai quarti va il Sassuolo

CESENA

0

SASSUOLO

2

CESENA: Belli, Mak, Casadei, D’Elia (46’ Milan), Groff, Harvey, Testa E. (60’ Petrova), Testa S. (89’ Dumitru), De Sanctis, Jansen (60’ Tironi), Calegari (82’ Di Luzio). All.: Alain Conte.

SASSUOLO: Lonni, De Rita, Orsi, Caiazzo, Mella (87’ Fusini), Missipo (70’ Hagemann), Gallazzi, Fisher (70’ Prugna), Chmielinski (77’ Nocchi), Sabatino (77’ Dhont), Monterubbiano. All.: Gian Loris Rossi.

Reti: 5’ Monterubbiano, 51’ Caiazzo.

Niente miracolo al Manuzzi: il Sassuolo fa valere la differenza di categoria sul Cesena, conquistando l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia di calcio femminile. Le bianconere, che soprattutto nella seconda frazione hanno avuto buone occasioni di riaprire il match escono comunque a testa alta.

La partita. Le ospiti indirizzano dunque la gara sui loro binari già al quinto minuto, quando Monterubbiano è brava a sfruttare al meglio un errore nella fase di manovra bianconera, arpionando un pallone mal gestito da Testa e insaccando alle spalle di Belli. Le padrone di casa provano a reagire subito, con Harvey che al 7’ resiste alla marcatura neroverde e crossa per Jansen, che prolunga per Mak. La numero 4 cerca la porta, ma il tiro centrale è facile preda di Lonni. Ancora Sassuolo al 27’: Mella serve sulla fascia la solita Monterubbiano, che guarda al secondo palo, sbagliando però mira. Al 39’ arriva invece rasoterra insidioso di Gallazzi, respinto da Belli. Al ritorno in campo dopo l’intervallo, i primi minuti di gioco sono nuovamente decisivi, con le ospiti che al 51’ allungano con Caiazzo, brava a deviare di testa in rete il cross di Chmielinski. Le cesenati provano a riavvicinarsi prima al 62’ con Testa che da posizione defilata spedisce la palla poco sopra la traversa. L’ultima occasione per le bianconere arriva al 72’. Harvey recupera palla e guarda verso Milan: la numero 20 ci arriva in scivolata e riesce a servire Tironi che crossa per Petrova. Lonni mette in angolo e chiude in frigo il risultato. Ai quarti ci vanno le emiliane, che affronteranno l’Inter, vittoriosa sul Parma.