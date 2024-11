Cordoglio per la scomparsa di Gilberto Montemaggi

Si svolgerà domani mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Mauro Vescovo a San Mauro Pascoli il funerale di Gilberto Montemaggi stroncato da un infato domenica mattina davanti al centro sociale Secondo Casadei di Savignano sul Rubicone di cui era presidente. Seguirà la sepoltura nel locale cimitero. Questa sera, alle 20, sempre nella chiesa sammaurese ci sarà la veglia di preghiera. Sono centinaia i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia Montemaggi per la scomparsa di Gilberto, 73 anni, che ha ricoperto diverse importanti cariche a San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e nella Valle del Rubicone. Così lo ricorda Simone Pascuzzi, capogruppo di minoranza in consiglio comunale a San Mauro Pascoli, carica che per 10 anni ricoprì anche Gilberto Montemaggi: "Siamo vicini alla famiglia Montemaggi per la scomparsa di Gilberto e a suo nipote Thomas Montanari, consigliere comunale nella nostra lista. Gilberto è stato candidato sindaco nel 2009 con il Popolo della Libertà di San Mauro Pascoli e durante il suo mandato in opposizione si è contraddistinto per la sua serietà e onestà per il bene della Comunità". Aggiunge Thomas Montanari, nipote di Gilberto Montemaggi: "Negli anni ho sempre apprezzato il suo impegno dentro e fuori dal consiglio comunale a San Mauro Pascoli, ma anche su tutto il territorio del Rubicone, con le innumerevoli iniziative svolte attraverso le associazioni di categoria che rappresentava e con la Romagna Est. Oggi, ancor di più di ieri, siederò in quel banco del consiglio con grande orgoglio e ricordo del suo lascito morale e civile".

Ermanno Pasolini