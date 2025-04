Vele di Pasqua a Cesenatico: 49esima edizione delle regate di catamarani

Oggi nelle acque antistanti la spiaggia di Cesenatico si può assistere allo spettacolo unico delle Vele di Pasqua organizzate dalla Congrega Velisti con il patrocinio del Comune. È il tradizionale appuntamento con le regate dedicate ai catamarani, che colorano questo spicchio di mare Adriatico da mezzo secolo. La manifestazione è alla 49esima edizione, non si è svolta soltanto nei due anni della pandemia. Si tratta di una prestigiosa manifestazione internazionale che dalla metà degli anni Settanta rappresenta il primo banco di prova della stagione per molti appassionati di vela ed in particolare di catamarani.

Al via quest’anno ci sono cinquanta equipaggi, principalmente italiani, ma con il ritorno anche di una ventina di equipaggi stranieri. Le classi rappresentate sono Hobie Cat 14, Top Cat, Tornado, Divisione A ed una categoria ’mista’. Si inizierà a gareggiare nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14, e i velisti saranno impegnati per tre giorni consecutivi sino al pomeriggio di lunedì di Pasquetta. Sono previste, condizioni meteo permettendo, tre prove al giorno, per un totale di nove regate. Il campo di regata è a forma triangolare, individuato con delle boe di colore arancione nelle acque sottocosta la spiaggia di Ponente, dove c’è la sede della Congrega Velisti.

Le Vele di Pasqua hanno l’egida della Federazione italiana vela. Stefano Sirri, presidente della Congrega Velisti Cesenatico, assieme al suo staff si è impegnato molto per garantire la buona riuscita di una manifestazione sportiva fra le più longeve e attese della riviera: "Le Vele di Pasqua quest’anno sono inserite nel circuito Euro Cup della classe Hobie Cat 14 e siamo felici di avere concorrenti provenienti dalla Germania, dall’Austria, dalla Francia e persino dal Canada. Per la classe Top Cat è la prima regata della stagione 2025 e sono sedici gli equipaggi che sono venuti dalla Germania una settimana prima, per fare degli allenamenti nelle nostre acque. Siamo una squadra di volontari puri e, oltre a dare del nostro meglio per pianificare le regate, ci teniamo a garantire la massima ospitalità. Tutte le sere al termine delle regate organizziamo un momento conviviale sempre diverso, con l’aperitivo, un appuntamento dedicato all’immancabile piadina, una proposta di pasta e naturalmente la tradizionale festa di premiazione al termine delle ultime regate del lunedì di Pasquetta."

Giacomo Mascellani