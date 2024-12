Corso per sommelier con Ais Romagna

Corso per sommelier di primo livello al ristorante da Giorgio di Cesenatico: si parte lunedì 20 gennaio, mentre la presentazione del percorso formativo è prevista lunedì 13. Dedicato a coloro che sono interessati per passione o per lavoro a conoscere il mondo del vino e la professione del sommelier, le lezioni del corso di primo livello approfondiscono gli aspetti basilari dell’enologia: viticoltura, servizio del vino, tipologie di vini (frizzanti, spumanti, passiti), organizzazione e gestione della cantina. A completamento della formazione sono previste prove pratiche sulla tecnica di degustazione con l’analisi del vino dal punto di vista visivo, olfattivo e gustativo al fine di una maggiore consapevolezza del prodotto. Sono previste anche lezioni sulla birra e il mondo dei distillati, così come la visita in un’azienda vitivinicola a fine corso. Diretto da Anna Grossi di Ais Romagna, il piano formativo prevede 15 lezioni con inizio alle 14.30. Info sul corso grossianna75@gmail.com. Il calendario completo dei corsi su aisromagna.it