’Cortocircuiti’ con Giulia Cavaliere

A San Mauro Pascoli prosegue nella biblioteca comunale la rassegna di incontri con gli autori ’Cortocircuiti Oltre il confine’. Ospite del secondo appuntamento, questa sera, alle 20.45, Giulia Cavaliere, giornalista e critica musicale, che porterà a riscoprire una figura inafferrabile e affascinante della storia della cultura italiana: quella di Francesca Alinovi, ingiustamente relegata negli schedari della cronaca nera quando, prima di tutto, è stata una visionaria che ha trovato nell’arte la sua forma di azione. "Quel che piace a me. Francesca Alinovi", pubblicato da Electa, porta nella casa di Alinovi, critica militante cresciuta tra la Bologna della controcultura e la New York underground dei graffitisti, tra le pagine dei diari, tra giradischi e guardaroba per restituire la vitalità di una figura carismatica ’insieme esposta e segreta, tesa al collettivo e all’individuazione, oscura e vitale’. CortoCircuiti Oltre il Confine è voluto e sostenuto dal Comune e dalla biblioteca di San Mauro Pascoli e organizzato in collaborazione con Rapsodia Associazione Culturale. Coordina e gestisce l’incontro: Emiliano Visconti dell’Associazione Rapsodia. L’incontro è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info: 333 2638850.