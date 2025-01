Crisi del commercio: "Un problema globale"

La chiusura dei negozi nel centro storico? Colpa delle giunte guidate dal Pd che hanno privilegiato i centri commerciali: aveva sentenziato così nei giorni scorsi la Lega. A stretto giro di posta replica il Pd cesenate: "Il fenomeno non è né limitato alla nostra città, né imputabile esclusivamente ai centri commerciali". Questa la premessa. Che inquadra la situazione in una dinamica generale del commercio ben più ampia dell’aspetto locale. "Contrariamente a quanto sostiene la Lega Cesena – prosegue il Pd cesenate – attribuire la responsabilità esclusiva della chiusura dei negozi ai centri commerciali è una semplificazione fuorviante. Mentre è innegabile che i grandi poli commerciali abbiano un impatto, altre variabili giocano un ruolo cruciale: dagli alti costi di locazione nei centri storici all’evoluzione delle preferenze dei consumatori, sempre più orientati verso modalità di acquisto digitali".

Nonostante il quadro cesenate indubbiamente poco idilliaco (ma pari almeno a quello che si percepisce nella vicina Forlì), i dem sottolineano però anche aspetti più incoraggianti come " un costante aumento della fruizione del centro storico nelle giornate prefestive e festive, a dimostrazione di come l’utente medio desideri spendere un tempo ‘lungo e rilassato’ all’interno di esso, lasciando le dinamiche di frenesia quotodiana ad altre aree della città". Il Pd sostiene che l’amministrazione comunale segue questa dinamica positiva e ha già messo in campo iniziative per assecondarla. Altre sono in preparazione e saranno concretizzate nei prossimi mesi: "dall’organizzazione di sempre maggiori iniziative culturali in centro storico, come il Festival culturale nazionale annunciato dal Sindaco nel corso della conferenza stampa di fine anno a concerti e grandi eventi pubblici come il Capodanno in piazza, che ha portato in centro città oltre 6000 visitatori, così da incrementare il numero di potenziali frequentatori delle attività commerciali del centro. Un’altra azione relativa al rilancio del centro storico riguarda gli interventi di arredo urbano, per un centro storico sempre più bello e accogliente, e azioni di pedonalizzazione che vogliamo affiancare a una programmazione di eventi che rendano, in diversi momenti dell’anno, il cuore della nostra città sempre più vivo e attrattivo".

"Riteniamo – conclude il Pd – che sia necessario abbandonare polemiche sterili e lavorare insieme per affrontare un problema che richiede collaborazione a livello locale e nazionale. Invitiamo pertanto la Lega Cesena a unirsi al dialogo, avanzando proposte concrete e realizzabili, invece di limitarsi a critiche che non contribuiscono a risolvere le sfide della città.

Il Partito Democratico di Cesena ribadisce il proprio impegno per un centro storico che sia spazio di incontro, cultura e commercio, nella convinzione che solo con una visione ampia e condivisa sia possibile superare questa crisi globale e costruire il futuro di Cesena".