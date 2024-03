Croce Verde, una donna alla guida

Per la prima volta la Croce Verde è guidata da una donna. Il nuovo consiglio direttivo, scaturito dal voto dei 77 volontari nella assemblea di domenica scorsa, ha eletto Patrizia Bianchi alla guida della associazione di volontariato che opera in cinque Comuni: Gambettola, Longiano, Montiano, Gatteo e Roncofreddo. Il nuovo consiglio, oltre dalla presidente Patrizia Bianchi, è composto dai volontari: Andrea Mengozzi, Fabio Poletti, Luigi Valeriani, Marco Zoffoli, Bruno Gobbi, Nicola Boccardo, Matteo Zoffoli, Luca Antolini, Raffaella Martone, Giuliano Gasperini. I nuovi incarichi sono stati così ripartiti: Raffaella Martone, segretaria, Fabio Poletti, vicepresidente vicario, Andrea Mengozzi vicepresidente, Bruno Gobbi tesoriere, Matteo Zoffoli vicetesoriere. I revisori dei conti sono: Giorgia Falzaresi e Samuele Pasini, direttore sanitario è il dr. Giuseppe Sarnataro. Patrizia Bianchi è molto conosciuta a Gambettola in quanto per molti anni è stata titolare di una attività commerciale in via Pascucci, da almeno una decina di anni è entrata come volontaria a far parte della Croce Verde nella sede di Gambettola. La Bianchi come presidente ha raccolto il testimone lasciato da Gianfranco Picchierri che dopo 9 anni ha lasciato per i limiti fissati dallo statuto la carica.

Vincenzo D’Altri