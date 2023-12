Crocetta, ciclopedonale terminata: "Ma arriveranno altri due tratti"

Nuova pista ciclopedonale per la frazione di Crocetta. Il Comune di Longiano ha terminato i lavori della pista ciclopedonale, un’opera a servizio dei cittadini che collega il centro della frazione con la scuola dell’infanzia, la scuola primaria di Balignano e la via Emilia. Una realizzazione che costituisce un altro passo importante per collegare il territorio attraverso una viabilità sempre più sostenibile, green e sicura per pedoni e ciclisti.

La pista ciclopedonale di Crocetta offrirà ai bambini, accompagnati dai genitori, la possibilità di raggiungere la scuola in bicicletta in sicurezza. Dicono il sindaco di Longiano Mauro Graziano e l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Mosconi (nella foto): "Siamo felici della conclusione dei lavori con il cantiere che durante l’estate aveva subìto un fermo importante. Si è trattato di un periodo di arresto dovuto alla necessità di redigere una perizia di variante all’intervento, per il recepimento di alcune modifiche progettuali della direzione lavori in corso d’opera finalizzate al miglioramento e al completamento dell’intervento. L’ultima fase dei lavori di fornitura e posa in opera dello stabilizzato e realizzazione del bynder era conseguente allo spostamento degli ultimi pali dell’illuminazione. Oggi siamo contenti di poter aprire questo nuovo tratto di ciclopedonale a cui se ne aggiungeranno altri due. Infatti è in corso l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva del tratto della pista ciclopedonale che collegherà Crocetta alla zona industriale della frazione e della pista ciclopedonale di via Fontanazze che collegherà Ponte Ospedaletto con Budrio".

Ermanno Pasolini