Cuccagna in festa: in palio due soggiorni a Marilleva

Si intitola "Cuccagna in festa" l’evento giunto alla 6ª edizione che avrà luogo oggi e domani a Gualdo in comune di Roncofreddo e Bivio Montegelli in comune di Sogliano al Rubicone, confinanti, a lato est della E45, presso gli spazi della Parrocchia Beata Vergine di Loreto. Il "Comitato-Cuccagna" compie sei anni, è nato nel 2019 e rappresenta appieno la totale collaborazione fra le due frazioni limitrofe di Gualdo e Bivio Montegelli. E’ composto da circa 30 giovani, in gran parte under-35 e propone iniziative nelle frazioni.

Il comitato prese il nome dalla principale attrazione che caratterizzò le prime edizioni. Grande entusiasmo anche per questa edizione: sfida al "Bisonte Meccanico" con in palio 2 soggiorni a Marilleva per 4 persone per 7 giorni. Stasera dalle 20 si parte con molteplici spettacoli di giocoleria e trampoli. Alle 21.45 "Musical Laser Show". Domani dalle 19: ampio spazio al Bisonte Meccanico. Dalle 21 musica dal vivo e divertimento con Brillanti Sparsi. Sale il fermento per aggiudicarsi la vacanza a Marilleva. Fanno parte del comitato: Enrico Marangoni vicesindaco di Roncofreddo, Miriam Farneti presidentessa del Consiglio di Frazione di Bivio Montegelli che dicono: "Sono importanti iniziative di coesione e collaborazione. Il nostro principale obiettivo risiede nello stimolare l’attività-sociale e creare occasioni d’incontro in queste nostre piccole comunità, con un’attenzione particolare ai più piccoli. Ringraziamo tutti coloro che collaborano alla buona riuscita dell’evento. Un ringraziamento speciale a Padre Dario Tisselli che ci appoggia con fermezza affinché l’azione del comitato possa esprimersi all’interno della comunità. Per tutta la durata della festa saranno in funzione uno stand gastronomico e gonfiabili gratuiti per bambini".

Ermanno Pasolini