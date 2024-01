Curva Mare chiusa. Oggi si riunisce il Gos

Questa mattina è attesa la decisione del Gos, il gruppo operativo di sicurezza, che si esprimerà in merito all’accesso dei tifosi in vista della gara di sabato sera (fischio di inizio alle 20.45) tra Cesena e Pontedera in occasione della quale la Curva Mare resterà chiusa al pubblico. La decisione era stata presa in seguito ai fatti di Pescara: in Abruzzo infatti dal settore ospiti era stato lanciato un petardo che aveva ferito due steward.

Non sono attese particolari variazioni rispetto a quanto diffuso nelle ultime ore: se per chi non è in possesso di un abbonamento, non dovrebbero esserci problemi a ripiegare temporaneamente in un altro settore, il nodo riguarda gli abbonati in curva. La società ha già annunciato che a loro non verrà consentito acquistare altri tagliandi e con ogni probabilità la linea verrà confermata anche oggi.