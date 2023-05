Da un toscano a Toscano: è ora di sognare

Filippo Graziosi

Archiviata la settimana istituzionale, è il momento di mettersi in sella. Prossima tappa la cronometro del Giro d’Italia. Da Savignano al Technogym Village, 35 km pianeggianti da vivere tutti d’un fiato. La strada che porta alla serie B è invece più in salita. Il Cesena ha mancato la promozione diretta e ora deve passare dalle forche caudine dei playoff. A complicare le cose la giustizia (?) sportiva che è entrata a gamba tesa. Il Cesena tornerà in campo 33 giorni dopo l’ultima partita. Difficile mantenere alta la concentrazione senza giocare. Guardiamo però ai segnali positivi che arrivano dai piani alti del pallone. Un allenatore toscano ha fatto impazzire Napoli. Chissà che l’allenatore Toscano non faccia altrettanto con Cesena.