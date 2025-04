Dalla Regione agli enti locali, le sfide del territorio

"Le sfide del territorio dalla Regione agli enti locali". Sarà questo il tema dell’incontro che si terrà domani sera, giovedì, alle 20, nella sala convegni del Museo della Marineria, dove il Partito Democratico di Cesenatico torna a incontrarsi per una iniziativa pubblica aperta alla cittadinanza.

Nelle intenzioni degli organizzatori, è l’occasione per un confronto aperto e approfondito sul ruolo della Regione Emilia-Romagna e di Comuni, nell’affrontare le principali sfide che interessano le comunità, in un momento in cui la collaborazione istituzionale e la capacità di fare rete sono fondamentali per garantire risposte efficaci ai cittadini.

Un focus particolare sarà dedicato alla nuova Legge di Bilancio regionale recentemente approvata, che traccia le linee guida dell’azione della Regione per i prossimi mesi, con investimenti mirati su sanità, transizione ecologica, lavoro, scuola e coesione territoriale.

All’incontro interverranno Davide Baruffi, assessore al Bilancio della Regione Emilia-Romagna e responsabile nazionale Enti locali del Pd, e la consigliera regionale Francesca Lucchi.

I lavori saranno introdotti dal sindaco Matteo Gozzoli e da Valentina Montalti, segretaria del Partito Democratico di Cesenatico.

