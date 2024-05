Dance Dream, i ragazzi brillano all’European Contest di Cattolica

Dance Dream ha ottenuto ottimi risultati all’European Dance Contest. La scuola di danza di Cesenatico, nello scorso fine settimana a Cattolica, nel concorso nazionale a tappe aperto a tutte le scuole d’Italia, ha ben figurato in un banco di prova tradizionalmente molto impegnativo, perché il Contest, che mette in palio borse di studio molto ambite, seleziona i ballerini più promettenti per le migliori compagnie giovanili italiane. Al teatro della Regina, Dance Dream ha portato quattro coreografie di ballo contemporaneo nelle categorie Junior dagli 11 ai 14 anni, Under (15-18) e Over (dai 18 anni in su). Tutte le coreografie sono state curata dal maestro Rocco Suma durante gli stage svoltisi a Cesenatico. Ad ottenere i risultati più brillanti sono stati gli allievi del Quinto corso (12-13 anni), che hanno conquistato il terzo posto con la coreografia "Animal Instinct". Lo stesso gruppo ha ricevuto due borse due studio per la "Restart Masterclass Academy" e per la "Salerno Danza d’Amare". Il settimo corso (dai 17 anni in su), ha ricevuto una borsa di studio al 50 per cento, per tutto il gruppo, ad un evento Eda. "L’European Dance Contest – ha detto Ilaria Esposito – é da sempre una vetrina molto importante perché offre ai ragazzi delle grandi opportunità professionali, mettendoli in connessione con i migliori coreografi nazionali. Non a caso, il livello medio é stato molto alto e dunque partecipare per tutti noi é stato molto stimolante. Come Dance Dream abbiamo fatto un’ottima figura portando a casa risultati e borse di studio prestigiose che assumono un valore ancora maggiore, se pensiamo che, per questo appuntamento, abbiamo scelto di portare delle coreografie del tutto nuove. Avevamo lavori più collaudati, ma abbiamo preferito rischiare e, a giudicare dai risultati e dai complimenti ricevuti dalla giuria, credo che sia stata la scelta giusta".

g.m.