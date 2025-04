"Danni ai negozi a causa dei rincari"

Giancarlo Montalti spiega che i disagi maggiori dell’aumento della sosta, toccheranno i commercianti che lavorano in centro. "Bisogna dare la possibilità anche agli esercenti di poter lavorare e il rincaro dei parcheggi non va in questa direzione e danneggia il centro. L’aumento dei parcheggi non porta a un rilancio della città. Cesena ha un centro storico delizioso, dove è piacevole passeggiare, fare shopping, sorseggiare un caffè o un aperitivo. È vero che i parcheggi non venivano aumentati da 15 anni, quindi un ricaro ci può stare. Ma è una vergogna che, ad esempio, nella struttura della Barriera la prima ora costi 2 euro e la seconda ora altrettanto. Quattro euro per due ore. Per non dire che pure il giornaliero costa 4 euro. È un’assurdità"