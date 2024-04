De Rose è una garanzia, mai banale. Ciofi impeccabile

Siano 6: bene sul diagonale di Carpani, scelta pessima invece l’uscita fuori area su Melchiorri ampiamente controllato da Prestia (meritava un giallo).

Ciofi 7,5: titolare dopo cinque mesi e mezzo, ha tanta carica che un ruolo non gli basta. Impeccabile in difesa, quando può aggredisce la fascia da ala consumata. Serata senza errori.

Coccolo 6: Toscano gli concede un po’ di palcoscenico e lui risponde presente.

Prestia 7: lascia le briciole chiunque incroci i tacchetti con lui, che sia Melchiorri o Sbaffo. Si concede una sovrapposizione sulla fascia che non è esattamente nel suo repertorio. Gli viene bene anche quella.

Pieraccini 7: cambia la corsia non il risultato, pure a sinistra dimostra affidabilità e precisione. Respinge un tiro di Melchiorri destinato all’angolino.

Adamo 6: solito copione delle ultime partite, giocate importanti alternate ad altre rivedibili. L’impressione è sempre quella che possa fare qualcosa di più.

Pierozzi 6: un paio di giocate non proprio perfette, ma la partita ormai ha poco da dire.

De Rose 7,5: tornato titolare riprende da dove aveva lasciato: palloni recuperati a raffica e giocate mai banali per i compagni. Nella ripresa mette in porta Corazza che però non approfitta.

Varone 6,5: si mette in mezzo e dirige il traffico con autorità.

Saber 6,5: con De Rose scherma la difesa e respinge ogni tentativo dei marchigiani di farsi avanti. Sfiora la rete da fuori area, se la sarebbe meritata.

Francesconi 6,5: Tutto bene e quasi senza affanno.

Donnarumma 7: ci prova due volte di destro da fuori. Non è il suo piede e un po’ si vede. Difficile invece che sbagli un cross, regola confermata anche contro la Recanatese.

David 6: tocchi vellutati segno di un livello tecnico sopra la media. Gli manca un po’ di sprint, ma l’età è dalla sua parte.

Kargbo 6: come Adamo si accende ad intermittenza. Tanto lavoro per la squadra, poche giocate da ricordare. In gol nel recupero, ma era in fuorigioco.

Berti 8: apre e chiude le marcature e con questa doppietta fanno sei in campionato. A suo agio nello stretto e nel campo largo, l’uomo dai mille polmoni non si risparmia neanche contro la Recanatese. Il migliore.

Corazza 7: Si avventa sulla palla sbagliata da Carpani e serve a Berti l’assist per la prima rete e poco dopo raddoppia, con l’aiuto di Shiba. Nella ripresa spreca l’invito di De Rose, ma si rifà servendo a Berti un cioccolatino che è solo da scartare.

Andrea Baraghini