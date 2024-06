Decoro urbano e sicurezza, niente bottiglie di vetro per l’estate

Nel centro di Cesenatico il vetro è bandito per tutta l’estate. Il sindaco Matteo Gozzoli ha infatti firmato un‘ordinanza che dispone il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro a partire dalle ore 18 fino alle 7 del giorno successivo, da parte dei pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti e pub, nei negozi, nei chioschi, minimarket e persino nei distributori automatici. La zona interessata è quella compresa fra viale Zara, la traversa di viale Carducci all’altezza di piazza Marconi, e viale Cavour dall’altra parte della città nella zona Ponente; tra la linea ferroviaria e la spiaggia. È vietato anche il consumo delle bevande contenute in recipienti di vetro al di fuori dei locali e nelle aree dei pubblici esercizi o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività commerciali. Le uniche attività che possono utilizzare bottiglie e bicchieri di vetro sono i ristoranti. L’ordinanza è entrata in vigore questo mese e resterà valida fino al 1° settembre, in pratica tutta l’estate. Con questa decisione l’amministrazione comunale di fatto ha confermato il provvedimento mirato a contrastare il degrado e prevenire atti di violenza, visto che in passato le bottiglie di vetro sono spuntate anche durante delle risse. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’amministrazione hanno dato mandato alla polizia locale di eseguire i controlli, facendo particolare attenzione ai fine settimana, ai festivi, alla Notte Rosa che si terrà in luglio, alla Festa di Garibaldi del primo fine settimana di agosto e a Ferragosto. Questa decisione arriva dopo un confronto con le associazioni di categoria. I trasgressori saranno puniti con una sanzione che va dai 25 ai 500 euro.

g.m.