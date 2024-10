Detenzione e spaccio di droga, giovane denunciato

I carabinieri della Stazione di Gambettola hanno denunciato un giovane, ritenuto il presunto responsabile del reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti". I militari, nel corso di un servizio volto a contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, nei luoghi di aggregazione giovanile, hanno proceduto al controllo di un gruppo di ragazzi che si trovavano all’interno di un parco. Ai carabinieri non è sfuggito l’atteggiamento nervoso ed elusivo di uno dei giovani che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane, nascosto nella tasca dei pantaloni, contenente una ventina di grammi di hashish e un bilancino di precisione. L’involucro contenente l’hashish e il bilancino sono stati sequestrati e per il giovane è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.