Detriti in spiaggia, individuate due zone per lo smaltimento

Proseguono i lavori di raccolta del materiale spiaggiato, dei tronchi d’albero e dei detriti, trasportati dai fiumi in mare durante le ultime tempeste. I tecnici del Comune e i funzionari di Hera hanno individuato due aree, che sono ubicate sulla all’altezza di via Tito Speri a Ponente e all’altezza di via Italo Svevo a Levante, dove vengono portati i tronchi per poi essere smaltiti in un impianto. Complessivamente sono stati raccolti oltre 2mila metri cubi di rifiuti, in gran parte tronchi portati dalle fiumane.