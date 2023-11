Deumidificatori, operazione conclusa

Una quarantina di edifici sommersi da acqua e fango hanno beneficiato dell’azione dei deumidificatori messi a disposizione dal Rotary Club Cesena nel corso di un’operazione di solidarietà che coinvolto anche il Rotary tedesco di Adenau. Tutta l’operazione è stata coordinata dall’allora presidente Paolo Montalti che personalmente ha consegnato e ritirato, una volta completata l’opera di assorbimento, i deumidificatori in campo. "La cifra che avevamo raccolto per lo specifico contributo agli alluvionati - commenta il presidente Paolo Montalti - che è risultata di poco più di 28 mila euro, se l’avessimo donata a pioggia non ci avrebbe consentito un intervento significativo, abbiamo quindi pensato ai deumidificatori alla cui azione si è aggiunto il nostro lavoro di reperimento, consegna, noleggio e ritiro che ha amplificato il valore dell’operazione. Nello spirito di solidarietà che è proprio del nostro sodalizio".