"Difficile trovare affitti abbordabili"

Giulia D’Agostino, commessa, focalizza i temi caldi del mercato del lavoro nel settore del commercio e del turismo: "Molte difficoltà derivano dal fatto che vi sono imprenditori con cui le paghe e gli orari di lavoro concordati, spesso poi non coincidono. Un altro problema serio è l’alloggio, perchè se il datore di lavoro non lo garantisce in condizioni ‘umane’, per i lavoratori è difficile trovare una camera a prezzi contenuti in piena estate. Quindi dobbiamo avere aziende che pagano in maniera equa i dipendenti per la mole di lavoro che c’è durante l’estate, però si devono trovare posti letto per i lavoratori fuori provincia perchè diversamente vanno nei villaggi".