Discoteca analcolica per i ragazzi sulla spiaggia di Ponente

Con l’opening party di questa sera, ripartono i "martedì" del Bagno Belvedere, le feste serali vietate ai maggiori e soprattutto senza alcol, che offrono, sulla spiaggia di Cesenatico Ponente, un divertimento "sano e pulito" ai giovani di età compresa fra i 14 e i 18 anni. Dopo il grande successo delle precedenti estati, anche quest’anno la spiaggia della famiglia Bandieri ripropone il suo format all’insegna del "divertimento sicuro", contro la cultura dello sballo, le risse delle baby-gang e le serate alcoliche che, a volte, finiscono con degli strascichi brutti per i giovani e le loro famiglie.

Tutte le serate si svolgono in stretta collaborazione con i volontari di "Notti Sicure", un prezioso servizio che promuove un’informazione consapevole sui rischi della notte, offrendo ai ragazzi una prova gratuita con l’etilometro e informazioni sui pericoli legati alle droghe, all’alcol e al sesso non sicuro. Il format, infatti, parte dalla sicurezza, ovvero da un servizio d’ordine curato da professionisti, che tutti i martedì sera, fino all’una di notte, vigila su questo arenile. L’area del Belvedere, in quell’occasione, viene transennata e presidiata da un servizio specializzato per il pubblico giovanile. L’ingresso è consentito solo attraverso una registrazione digitale preventiva (il link si trova nella pagina instagram del Bagno Belvedere), in modo da avere le generalità di tutti i presenti, compresa l’età che, come detto, deve essere orientativamente compresa tra i 14 ed i 18 anni. Questa procedura modula anche il rapporto fra ragazzo e servizio bar, visto che ai minorenni, riconoscibili da uno speciale braccialetto, vengono ovviamente servite solo bevande analcoliche. Il primo appuntamento si svolgerà eccezionalmente stasera a partire dalle 21 e sarà una sorta di prova generale, dopodiché gli appuntamenti dell’estate 2025 si svolgeranno tutti i martedì sera.

Giacomo Mascellani