"Diverso a chi?", oggi va in scena l’inclusione

"Diverso a chi?" è il titolo dell’evento di musica e inclusione che si terrà oggi alle 20.40 al Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone, a cura di Around Sport e con il patrocinio del Comune. Ospite e protagonista della serata sarà Federico Mecozzi con un live set durante il quale si tratterà un tema da sempre caro ad Around Sport, quale l’inclusione della disabilità, con particolare sensibilità per gli ambiti dello sport e del lavoro.

"Da oltre 10 anni Around Sport propone questo appuntamento che punta a mettere insieme le parti coinvolte nei progetti di inclusione quali fondazioni, operatori, collaboratori, istituzioni, famiglie, per condividere e sensibilizzare sulle storie e i luoghi hanno come denominatore comune l’eterogeneità, intesa come apertura e accoglienza – spiega Gabriele Corzani presidente di Around Sport –. Sarà l’occasione per fotografare processi e modalità giuste per mettere in luce le difficoltà ma anche il benessere di cui sono portatrici le persone con disabilità. Continuiamo a credere nel progetto inclusione ad ampio raggio e a lavorare per consolidarlo nel tempo e sul territorio".

"Around sport ha giocato un ruolo di precursore sul tema dell’inclusione aprendo una strada che poi molti hanno percorso – commenta il sindaco Filippo Giovannini –. Lavorare concretamente in questo ambito richiede tanta competenza e dedizione ma soprattutto cuore e Around è stata capace di farlo". Il programma della serata prevede l’alternarsi di storie, testimonianze e video accompagnati dalla musica dal vivo di Federico Mecozzi e la sua orchestra.

Ermanno Pasolini