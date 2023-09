Divertimento in piazza con trenta improvvisatori

Teatro Altrove di Cesena dà lustro per il quinto anno consecutivo al proprio convivio ’Sentieri Teatrali’, attivando a Balze di Verghereto, la suggestiva località climatica e turistica alle falde del monte Fumaiolo, due laboratori con oltre 30 improvvisatori provenienti non soltanto dalla Romagna, ma anche dalle limitrofe Marche e Toscana. Al termine dei corsi, i partecipanti porteranno in scena il lavoro svolto in due restituzioni gratuite, che avranno luogo il pomeriggio nella piazza centrale di Balze, a partire dalle 15,30 di domani.

Spiega Enrico Gentili di Altrove Theatro: "I laboratori sono incentrati su argomenti in qualche modo legati al folclore e alle piccole comunità, rispettando quella missione che Altrove ha fatto ormai sette anni fa. Si lavorerà sulla figura dei ’cattivi’ nelle storie, nei libri, nel cinema, ponendo l’attenzione anche sui personaggi malvagi locali. Da parte loro gli esperti approfondiranno invece le dinamiche di una piccola comunità alle prese con eventi inaspettati, che ne potrebbero sconvolgere le abitudini e le relazioni dei vari personaggi. Tutti gli spettacoli sono completamente improvvisati e le storie prenderanno vita sul momento dagli spunti forniti dal pubblico e dalla fantasia degli attori in scena".

L’evento di domenica, a Balze, fa parte del progetto Altrove di Theatro Cesena ed è stato possibile organizzare grazie al supporto e alla collaborazione di Regione Emilia Romagna, Romagna Iniziative, Associazione Fumaiolo Sentieri di Balze. Per Info: [email protected]

Gilberto Mosconi