Domani l’ultimo saluto a Gino Bolognesi

Avrà luogo domani con la messa alle 15 nella collegiata di Santa Lucia a Savignano sul Rubicone il funerale di Gino Bolognesi, 74enne pensionato operaio addetto alle telecomunicazioni. Martedì scorso l’uomo stava rientrando a casa in sella alla sua bicicletta. Abitava con la moglie Carmen in un appartamento sopra il bar Edicolè in viale della Libertà a Savignano. All’improvviso, per cause al vaglio dei carabinieri di Roncofreddo, è stato investito da un’auto accanto a casa. Trasportato al pronto soccorso del Bufalini, è stato ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva e il giorno dopo è deceduto. Probabilmente l’incidente ha avuto, come hanno riferito alcuni testimoni, come complici anche la pioggia che in quel momento cadeva battente e il buio.

Ieri la procura di Forlì ha, come è prassi, aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio stradale nei confronti dell’automobilista che lo ha investito. Gino Bolognesi oltre alla moglie lascia la figlia Lara, il genero Mauro, i nipoti Filippo e Alessia, il fratello Giorgio e le sorelle Luciana e Tonina e tantissimi amici che aveva a Savignano. Non fiori ma opere di bene ed eventuali offerte andranno allo Ior. Questa sera alle 20 rosario e alle 20.30 messa nella chiesa di Castelvecchio.

Ermanno Pasolini