Donazione per i pazienti di Neuropsichiatria infantile

Nuova donazione solidale all’ospedale Bufalini. Nei giorni scorsi all’Unità operativa di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza di Cesena si è svolta la consegna ufficiale del materiale acquistato grazie a una donazione da parte de ‘I Ragazzi del Memorial Teo’ e ‘Gli Amici del ‘78’.

La somma è stata affidata all’associazione ’Qualcosa di grande per i Piccoli Odv’ che ha deciso di utilizzarla per l’acquisto di materiale necessario a favorire la comunicazione nei bambini seguiti dal servizio.

Un gesto di grande sensibilità e valore, che contribuirà a sostenere il percorso terapeutico e riabilitativo dei piccoli pazienti.

Alla consegna (nella foto) erano presenti Terzo Cucchi e Maria Paola Sacchetti, insieme a Daniele Ruscelli, in rappresentanza del Memorial Teo e degli Amici del ‘78. Per l’Associazione Qualcosa di Grande per i Piccoli Odv erano presenti Grazia Gori, Egisto Giulianini e Mario Simonetti. Per l’Uo Npiaerano presenti Rachele Locatelli (coordinatore Ifo), le logopediste Mariagrazia Casali, Roberta Drudi, Brunella Grassi e Ilaria Pacchioni, la fisioterapista Viola Montalti e l’operatore socio sanitario Tahereh Adel Jou.

Lo staff del reparto ha espresso un sentito ringraziamento ai ‘Ragazzi del Memorial Teo’, agli ‘Amici del ‘78’ e all’Associazione ‘Qualcosa di Grande per i Piccoli’ per la loro generosità e il prezioso supporto concreto che viene offerto alle attività della Neuropsichiatria infanzia e adolescenza.