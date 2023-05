Dopo 12 allerte rosse ieri è stata arancione

In Emilia Romagna dopo dodici allerte rosse ieri è stata allerta arancione. Sono intanto 773 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione, di cui 302 in modo parziale e 470 totalmente. Sono 312 nel forlivese-cesenate (102 parzialmente e 210 totalmente). Sul fronte del dissesto idrogeologico continua l’attività di monitoraggio da parte delle squadre di rilevatori. Al momento si confermano 422 frane principali, oltre a migliaia di micro-frane attive, di cui 193 in provincia di Forlì- Cesena.