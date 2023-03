Dopo la frana riaperta al traffico la provinciale SP29

Il Comune di Sàrsina, con un post ha informato che, come da tabella di marcia dei lavori, "è stata riaperta al transito la strada provinciale SP29 (foto) con senso unico alternato. Ringraziamo gli operatori che hanno lavorato nonostante condizioni meteo avverse". Quella provinciale (Borello-Ranchio) era stata chiusa al transito, lunedì per una frana in movimento verificatasi al chilometro 12. Dopo un paio di giorni quella provinciale è stata riaperta al traffico, seppure con la limitazione del senso unico alternato per alcune decine di metri.