Il Romagna batte il San Benedetto e chiude imbattuto. L’anno prossimo sarà A

Il Romagna Rfc vince anche l’ultima sfida di campionato di rugby di Serie B, confermandosi imbattuta grazie al 69-10 ottenuto sul campo del San Benedetto. L’ennesimo successo vale il raggiungimento di quota 105 punti in classifica.

La squadra romagnola disputa una partita ben gestita in tutte le fasi fin dalle battute iniziali: la meta di Marini apre il match, che prosegue con un’altra marcatura dei romagnoli, a segno con Scermino. I padroni di casa provano a rispondere e accorciano le distanze con una meta non trasformata, ma non basta perché al 12’ arriva un nuovo affondo dei Galletti, con Maroncelli, la cui meta – trasformata da Giannuli – sposta lo score sul 19-5. Attorno alla mezz’ora di gioco i romagnoli tornano ad alzare il ritmo e nell’arco di un paio di minuti allungano con altre due mete trasformate (Sergi e Fantini gli autori): il primo tempo si chiude con la sesta meta romagnola, segnata ancora dal capitano Maroncelli.

La ripresa si apre invece a favore del San Benedetto, che con Scarpantonio trova la seconda meta della giornata, ma non cambia gli equilibri della partita. I Galletti infatti rispondono ancora con Maroncelli, in meta per la terza volta al 7’, per il parziale 43-10. L’iniziativa resta tutta in mano agli ospiti, che nell’ultimo quarto di gara tornano a premere sull’acceleratore: tra il 22’ e il 26’ arriva una nuova sequenza di mete, con protagonisti i giovani del gruppo, subentrati dalla panchina: segnano infatti Piccirillo, Perju e D’Agostino e Giannuli è preciso in tutte e tre le trasformazioni. L’ultimo acuto dei romagnoli si concretizza al 33’, con la meta di Fiori, che sigilla il risultato sul 69-10. L’anno prossimo sarà serie A.