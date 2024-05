La Cesena Basket 2005 si prende il derby. Forlimpopoli cede in casa allo scadere

Terzo successo consecutivo nel torneo di Divisione Regionale 1 per la Cesena Basket 2005 che da quando è in totale emergenza per le tante assenze nel reparto dei lunghi, moltiplica la forza dei suoi esterni e supera ostacoli impensabili, andando a prendersi quei punti che ormai le garantiscono una meritata salvezza anticipata, a 3 giornate dalla fine della regular season.

Ancora senza Balestri, Sanzani, Ivan Pezzi e Sangiorgi, i biancazzurri hanno espugnato il campo dell’Artusiana Forlimpopoli 75-76 (21 - 20, 40 - 34, 60 - 56) al termine di una gara che ha visto Filippo Rossi protagonista con 27 punti.

Coach Vandelli si è dunque affidato al suo manipolo di esterni ai quali si è unito il sempre più sostanzioso contributo di Capucci, unico vero lungo a referto.

Il derby contro Forlimpopoli ha avuto i contorni di una contesa molto equilibrata e gradevole che si è risolta a favore degli ospiti nei secondi finali quando dopo aver operato il sorpasso, Cesena ha aggiunto quel tanto che bastava a rendere vano l’ultimo assalto dei padroni di casa.