I baby scaldano i motori. Al via le fasi finali dei tornei Il Cesena Calcio giovanile chiude il weekend con due vittorie e un pareggio. La Primavera pareggia contro la Virtus Entella, l'Under 17 si classifica secondo e l'Under 16 si prepara per i quarti di finale. L'Under 15 vince il girone e si prepara per gli ottavi.