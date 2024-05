Doppio concerto al Noi Lounge Club

Bruno Signorini è il protagonista del concerto al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. L’appuntamento è venerdì sera alle 22 per un evento della stagione primaverile 2024. Signorini prono e una serata sul tema "Vi racconto la mia vita in Musica", in cui canterà accompagnato dal suo inseparabile contrabbasso, da Stefano Nanni al pianoforte ed altri musicisti ospiti a sorpresa. È l’occasione per vedere dal vivo uno dei contrabbassisti italiani più noti ed apprezzati. Il biglietto d’ingresso costa 21 euro incluso un drink. È consigliata la prenotazione e gli interessati possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico, sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma. Nello stile del club è possibile anche cenare in sala davanti al palco.

Sabato sera, sempre al Noi e sempre alle 22, si terrà invece il concerto di Rossella Cappadone, che in quartetto terrà una esibizione dove canterà, suonerà la chitarra e sarà accompagnata da Nico Menci al piano, Francesco Angiuli al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria. La Cappadone in carriera ha ricevuto molti riconoscimenti, ha calcato i palcoscenici più importanti in Italia e all’estero. È stata nominata cantante ufficiale per la Fifa World Cup a Doha in Qatar, in occasione dei mondiali di calcio, dove è stata protagonista per 30 show sotto la direzione del musicista Marcello Sutera. Lo scorso anno è stata la madrina del "Jazzenatico Jazz Festival" e sabato sera porterà al Noi Lounge Music un suo nuovo progetto, dedicato ai grandi standard jazz e alla bossanova.

Giacomo Mascellani