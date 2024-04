Doppio weekend al gusto delle cantarelle

Torna la festa più amata di Gatteo Mare. Anche quest’anno la sagra è in programma all’inizio di maggio, per celebrare l’energia e la voglia di ripartire, della comunità balneare, mangiando, bevendo e divertendosi insieme. La sagra della Cantarella oltre ad essere una celebrazione dell’antico dolce locale, è anche l’occasione migliore per far passare il tempo insieme alle persone della propria comunità con allegria e spensieratezza. La cantarella è un dolce tipico romagnolo fra i più semplici e poveri che cambia ricetta di famiglia in famiglia, un po’ come il dialetto. I volontari del centro culturale Giulio Cesare di Gatteo Mare sorprenderanno tutti con le innumerevoli varianti della Cantarella: classica, o farcita con nutella, marmellata, miele, gelato e panna montata. Quest’anno la festa si svolgerà nei primi due weekend di maggio. La location è il cuore di Gatteo Mare: piazza della Libertà. In un’area coperta, il centro culturale Giulio Cesare farà gustare i migliori primi piatti, la buona piadina romagnola farcita con gustosi ripieni, il meglio della tradizione locale con deliziosi piatti di pesce e sfiziosi contorni, preparati dai migliori chef stellati locali. Quest’anno, le specialità gastronomiche saranno: rane in umido, seppie con i piselli, trippa e fritto di pesce. Il programma del primo weekend: venerdì 3 maggio concerto di musica beat e rock&roll con la band "Zebra 3"; sabato 4, a partire dalle 16, spettacolo per bambini "A Caccia di Draghi". La serata proseguirà con la bravura di Samuel, il ventriloquo accompagnato dalla musica della band giovane band locale "I Fourmantoun". Domenica 5 a partire dalle 15.30 allestimento della piazza con i giochi in legno di una volta, e per i più grandi a partire dalle 16 il concerto dei Ligaband. Durante il pomeriggio arriveranno le auto e supercar americane che stazioneranno per tutta la serata lungo la via Matteotti. Il programma del secondo weekend: venerdì 10 maggio le più belle hit della musica italiana interpretate da Mirna Fox insieme a Tomasi e Bongiorni; sabato 11 dalle 15 intrattenimento per i più piccoli con truccabimbi e sculture di palloncini. Alle 16 Bimbobell. La sera spettacolo comico di Andrea Vasumi accompagnato dalla musica ’60 e ’70 della band "Energia Alternativa"; domenica 12 giochi in legno in piazza e mostra di auto d’epoca su via Matteotti; dalle 16.30 il dodicesimo Trofeo Valle del Rubicone del Palo della Cuccagna.

Ermanno Pasolini