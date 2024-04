Due ex alla guida del Modena. Beppe Angelini sarà il vice di Bisoli

Beppe Angelini (59 anni, foto), il tecnico che nel 2019 portò il Cesena della rinascita dalla D alla C al primo tentativo e non venne poi riconfermato, sarà il vice di Pierpaolo Bisoli a Modena dove l’allenatore più vincente della storia bianconera (due promozioni in A, una in B e una salvezza strepitosa) ha appena firmato un contratto fino al giugno 2025.

Tale durata avrà anche l’accordo di Angelini, profondo conoscitore di calcio, che con il mister di Porretta (ma abitante a Cesenatico) ha sempre avuto un rapporto stretto ed è già stato il suo assistente nel Cesena promosso dalla B alla A nel 2009-2010.

Angelini è un ex centrocampista bianconero: 95 presenze e 3 reti tra il 1983 e il 1988 e tecnico della Primavera dal 2013 al 2017.

Dopo l’esperienza vincente del Cesena in serie D ha allenato il Napoli Primavera, il Forlì in D e il Livorno nell’Eccellenza toscana perdendo la finale playoff con il Pomezia.

Attualmente era alla guida con buoni risultati del Murata nel campionato sammarinese e proprio tale società gli ha dato il necessario via libera per potere approdare al Modena.

Il tecnico ha detto che quella modenese è per lui una opportunità professionalmente irrinunciabile. Nello staff di Bisoli, che ha sostituito Paolo Bianco, ci sarà come nelle ultime annate anche il figlio Davide come collaboratore.