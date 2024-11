Due rassegne e 5 spettacoli. Su il sipario al Garibaldi

Quest’anno, a Teatro Garibaldi di San Piero in Bagno, la stagione teatrale 2024/2025 alzerà il sipario venerdì 29 novembre. La rassegna teatrale, promossa dal Comune termale, con la direzione artistica di Nata Teatro di Bibbiena, ha messo in cartellone cinque spettacoli sulla ribalta del "Garibaldi" e altri tre per la rassegna "A Teatro con mamma e papà". Il primo titolo teatrale in locandina, come detto, venerdì 29 novembre, alle 21 (come per gli altri spettacoli), è "Una donna di Prim’ordine", guida pratica per sistemare l’armadio, il cane e il marito", con Maria Pia Timo, per la regìa di Roberto Pazzi. Poi giovedì 5 dicembre la Compagnia Barabao Teatro metterà in scena lo spettacolo "Frida". Sabato 11 gennaio 2025 in programma "L’evasione di Chet", che andrà sulla ribalta con Casascuola Forlì/Nata Teatro. Giovedì 6 febbraio, Bonechi-Goretti faranno salire in palcoscenico "Wonderful. Quiz teatrale a punti (interrogativi) per allontanare l’ansia". Sabato 15 marzo la Compagnia Teatro Invito porterà sulla ribalta di Teatro Garibaldi "Lear e il suo matto". Costo del biglietto per ogni spettacolo 12 euro.

Venendo alla rassegna "A Teatro con mamma e papà", sabato 7 dicembre 2024, alle 21, la Compagnia Barabao Teatro metterà in scena "Il sogno del giovane Leonardo". Poi domenica 22 dicembre, alle 16,30, in locandina "Il bruco mangione" della Compagnia Teatrale Archetipo. Sabato 25 gennaio 2025, alle 16,30, la Compagnia Teatrino dei Fondi porterà in palcoscenico "Cuore di pane". Costo del biglietto per ogni spettacolo 6 euro. Per entrambe le rassegne teatrali, informazioni e prenotazioni: 379/1425201.

