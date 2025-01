Due serate consecutive al Bonci con il comico Eleazaro Rossi

Eleazaro Rossi torna a casa, nella provincia che lo ha visto nascere e crescere, personalmente e artisticamente. Sarà il teatro Bonci di Cesena a ospitare le prossime date romagnole del lungo tour, partito un anno fa, col quale il comico forlivese sta portando nei teatri di tutta Italia lo spettacolo ’Grande figlio di puttana’, ottenendo un sold out dietro l’altro e dimostrandosi uno dei più apprezzati stand-up comedian italiani contemporanei. Molto vicine al tutto esaurito anche le due repliche cesenati, previste per stasera e domani, entrambe con inizio alle 21. Gli ultimi biglietti sono disponibili in prevendita tramite il circuito TicketOne.

’Grande figlio di puttana’ è il terzo spettacolo in forma di monologo di Eleazaro Rossi ed è anche il titolo del suo primo libro, uscito ieri per Feltrinelli nella collana Tagli: una raccolta di dieci storie, raccontate col consueto umorismo sferzante, "piene di miasmatico cinismo e malcelato disprezzo per i nostri vizi e tic mentali". Eleazaro Rossi, nato a Forlimpopoli nel 1982 e cresciuto a Galeata, si forma professionalmente a Forlì: dedica la sua prima opera letteraria "Ae’ mi ba".