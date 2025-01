"Due tipi minacciosi in mezzo alla strada: meglio non reagire"

Qualche sera fa, poco dopo mezzanotte, tornavo con mio figlio Marco dalla trasferta a Riccione dopo la partita di basket. Giunti a Cesena nella via Lucania, tra il bar Bianconero e la via Emilia, notavamo due giovani incappucciati, che stavano attraversando la strada perpendicolarmente (non erano presenti strisce pedonali) dando le spalle al nostro veicolo che sopraggiungeva a velocità moderata, essendo usciti da una curva e in prossimità della rotonda. Ovviamente mio figlio che si trovava alla guida ha ulteriormente rallentato e si è spostato nella corsia opposta al senso di marcia per evitare i due pedoni, di nazionalità straniera, così da non creare problemi a noi e a loro. Nello stesso momento uno dei due, senza motivo, si è fermato di colpo al centro della strada, si girava e con fare più che minaccioso iniziava a urlare frasi senza senso. Mio figlio che a onor suo è molto calmo, senza curarsi di loro ha tirato dritto. Io, invece, se fossi stato alla guida istintivamente mi sarei fermato, senza pensare alle inevitabili conseguenze. Deformazione professionale o incoscienza? Purtroppo questi sono scenari che oramai accadono di continuo, anche molto più gravi e non solo nel nostro territorio. Il mio consiglio è quello di evitare, così come si è comportato mio figlio Marco, nello stesso tempo mi rendo conto di predicare bene, ma anche di razzolare male! Sotto la voce ‘sicurezza’ urgono provvedimenti efficaci a livello nazionale e locale, altrimenti la nostra società andrà incontro a una deriva senza precedenti.

Ugo Vandelli ex commissariato di polizia

