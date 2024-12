E’ già un bianco Natale, in azione mezzi spargisale

Neve sull’Alto Savio, dalla notte di domenica sino a lunedì mattina inoltrato. Questa volta i fiocchi bianchi sono caduti anche nel fondovalle, tra cui nella zona di Bagno di Romagna e di San Piero, situate a quota 500 metri circa, dove vi era qualche centimetro di neve. Ieri lo spessore della coltre bianca era molto più alto a Verghereto (quota superiore a 800 metri), dove c’erano 30 centimetri di neve, a Balze, circa quota 1.100 circa, sul monte Fumaiolo che svetta sopra 1.400 metri, ed è la vetta più alta del territorio cesenate, la "Dama bianca" aveva superato i 40 centimetri di spessore.

Abbondante nevicata anche sulla catena dei Mandrioli (quota 1.200 circa), dove vi erano circa 40 centimetri di neve, e dove per salire lungo la SP142 da Bagno a passo Mandrioli occorrevano le catene o le gomme per neve. Lungo quella provinciale, che collega direttamente l’Alto Savio (Bagno) e l’alta Valle dell’Arno (Bibbiena), sono entrati in azione i mezzi spartineve e spargisale.

Mezzi spazzaneve in azione anche nelle altre provinciali che attraversano, in lungo e in largo, l’alto Appennino cesenate, tra cui quella del Carnaio (San Piero-Santa Sofia), di Alfero (San Piero-Acquapartita-Alfero), di Casteldelci che da Riofreddo porta a Capanne- Eremo S.Alberico- Balze, della Biancarda che collega Verghereto-Alfero, di Selvapiana, la SP137 Bagno-Verghereto-Canili e ovviamente quella che sale dal versante di Alfero e da quello di Balze per il valico del Fumaiolo.

E’ nevicato anche lungo la E45, in specie nel tratto appenninico Bagno-Canili di Verghereto, ma non risultavano interruzioni al transito dei veicoli.

Gilberto Mosconi