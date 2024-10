"È installato in un punto critico"

Jumbo, all’anagrafe Moreno Lotti, noto dj e speaker romagnolo, è fra i più ferrei sostenitori dell’autovelox: "Ci vuole e va benissimo lì dove lo hanno collocato, in quanto è un punto critico, perchè quando finiscono le 4 corsie, in direzione nord gli automobilisti continuano ad andare forte, anche se c’è il limite dei 50. Inoltre attraversando il cavalcavia, in quel punto, se si va veloce, si ha una visibilità inferiore. Un altro problema di chi sfreccia sul cavalcavia, lo avvertono gli automobilisti che dalla via Cesenatico prendono la bretella destra in direzione Cervia e spesso rischino di essere centrati perchè è difficile vedere le vetture che vanno molto forte".