E-sport: pronti per i quarti di finale

Sarà che non tutti concepiscono il calcio ’virtuale’ allo stesso modo di quello giocato dal vivo, ma una cosa è certa: anche in una dimensione ’parallela’, se così si vuole definirla, governata dai joystick, il Cesena macina vittorie.

Il team esports del Cesena FC prosegue infatti a spron battutto il suo percorso nell’eSerieC. Dopo aver superato Cerignola e Spal nel girone precedente, la squadra è andata a Verona il 6-7 aprile per la fase dal vivo.

Anche in questo caso, il team bianconero (composto da Michael Galluzzi, Sabatino Guarino e Giovanni Venditto e targato WeArena e Dottor Geek), si è contraddistinto superando ai gironi sia il Monopoli che il Trento.

Immediatamente dopo è toccato al Latina, agli ottavi di finale, con un sonoro 8-1 a favore dei bianconeri, tra andata e ritorno.

Dopo aver superato questa fase, ora li attende il Pontedera ai quarti di finale il 20 aprile.

In caso di risultato favorevole, la tensione salirebbe sensibilmente in vista della semifinale con la vincente tra Juve Stabia e Perugia, in programma per il giorno successivo.